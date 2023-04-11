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Справа "Держінвестпроекту": до суду скеровано обвинувальний акт щодо рідного брата Каськіва

Справа "Держінвестпроекту": до суду скеровано обвинувальний акт щодо рідного брата Каськіва

Київ • УНН

 • 696380 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва – Олександра, якого підозрюють в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Цитата

"11 квітня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, обвинуваченого у низці кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації, а саме незаконному заволодінні та легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що разом з тим, обвинувальний акт стосовно його співучасників перебуває на розгляді у ВАКС.

Деталі

"У межах досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн грн здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП «Державна інвестиційна компанія» (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022", - зазначається в повідомленні.

В САП повідомляють, що у подальшому частина цих коштів була перерахована через низку компаній на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.

"Згодом на ці кошти вищевказані підприємства-нерезиденти придбали частки у статутних капіталах українських підприємств і вже ними протягом 2013-2015 років було здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га", - йдеться в повідомленні.

У липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням САП та НАБУ були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зважаючи на те, що бенефіціарний власник приватних товариств перебуває за межами України, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

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