Дело "Госинвестпроекта": в суд направлен обвинительный акт в отношении родного брата Каськива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива – Александра, которого подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
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"11 апреля 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бенефициарного владельца частных обществ, который является близким родственником бывшего Председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, обвиняемого в ряде уголовных преступлений совершенных в составе преступной организации, а именно незаконном завладении и легализации денежных средств путем приобретения более 700 земельных участков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вместе с тем, обвинительный акт в отношении его соучастников находится на рассмотрении в ВАКС.
Детали
"В рамках досудебного расследования установлено, что завладение денежными средствами в общей сумме 259,2 млн грн осуществлялось в течение 2012-2014 годов под видом предоставления займов ГП "Государственная инвестиционная компания" (находилось в сфере управления Госинвестпроекта) в пользу двух обществ с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности, подконтрольных руководителям Госинвестпроекта для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022", - отмечается в сообщении.
В САП сообщают, что в дальнейшем часть этих средств была перечислена через ряд компаний на счета компаний-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр, бенефициарным владельцем которых был близкий родственник бывшего главы Госинвестпроекта.
"Впоследствии на эти средства вышеуказанные предприятия-нерезиденты приобрели доли в уставных капиталах украинских предприятий и уже ими в течение 2013-2015 годов было осуществлено приобретение у физических лиц более 700 земельных участков на территории Закарпатской и Волынской областей общей площадью около 1000 га", - говорится в сообщении.
В июле 2020 года указанные земельные участки по ходатайству САП и НАБУ были арестованы постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.
Учитывая то, что бенефициарный владелец частных обществ находится за пределами Украины, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.
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