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Справа "Держінвестпроекту": рідному брату Каськіва повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 16368 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва – Олександру повідомили нову підозру в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Справа "Держінвестпроекту": рідному брату Каськіва повідомили про нову підозру

Цитата:

"26 травня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру бенефіціарному власнику приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, за фактами легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (організації легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації).

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Олександра Каськіва.

Деталі

"Органом досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн гривень здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП "Державна інвестиційна компанія" (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022", - зазначається в повідомленні.

В САП розповіли, що в подальшому частина грошових коштів були перераховані двома підконтрольними підозрюваному товариствами через ланцюжок рахунків підприємств-нерезидентів на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.

"В свою чергу зазначеними підприємствами-нерезидентами на території України були придбані частки у статутних капіталах українських підприємств, а вже ними протягом 2013-2015 років здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га", - йдеться в повідомленні.

Так, у липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зауважується, що у зв’язку із тим, що підозрюваний наразі перебуває за межами України, повідомлення про підозру вручене у спосіб, передбаченими законом для вручення повідомлень.

Окрім того, на даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за даними фактами іншим членам злочинної організації.

Доповнення

В червні 2018 року детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”), одного з них затримали.

Нагадаємо, ексчиновник часів Януковича, колишній очільник Держінвестпроекту Владислав Каськів пройшов в депутати до Закарпатської облради.

10 вересня 2016 року панамський суд обрав для ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. та вийшов на волю у Панамі.

Потім його екстрадували до України.

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