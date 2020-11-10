Каськів у депутатах: до Закарпатської облради обрали ексчиновника часів Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ексчиновник часів Януковича, колишній очільник Держінвестпроекту Владислав Каськів пройшов в депутати до Закарпатської облради. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ЦВК.
Так, ЦВК опублікувала відомості про обраних депутатів до Закарпатської облради. Так, від партії “ОПЗЖ” депутатські мандати отримали шість осіб, серед яких Владислав Каськів - голова Державного агентства з інвестиції та управлінню національними проектами часів президентства Януковича.
За його кандидатуру проголосував 481 виборець. За даними, які він подав ЦВК, він проживає у Києві та працює приватним підприємцем.
Нагадаємо, що 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. та вийшов на волю у Панамі.
Потім його екстрадували до України.
Каськіва підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).