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Каськив в депутатах: в Закарпатский облсовет избрали экс-чиновника времен Януковича

Каськив в депутатах: в Закарпатский облсовет избрали экс-чиновника времен Януковича

Киев  •  УНН

 • 14800 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Экс-чиновник времен Януковича, бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел в депутаты Закарпатского облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ЦИК.

Так, ЦИК опубликовала сведения об избранных депутатах в Закарпатский облсовет. Так, от партии "ОПЗЖ" депутатские мандаты получили шесть человек, среди которых Владислав Каськив - председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен президентства Януковича.

За его кандидатуру проголосовал 481 избиратель. По данным, которые он подал ЦИК, он проживает в Киеве и работает частным предпринимателем.

Напомним, что 10 сентября 2016 года панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. и вышел на свободу в Панаме.

Затем его экстрадировали в Украину.

Каськива подозревали в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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