Каськіва екстрадували до України (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишнього Голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - повідомив Генпрокурор
Луценко зазначив, що Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.
Як раніше повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.
Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку в Панамі.