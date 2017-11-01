Каськіва екстрадували до України (доповнено)

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - повідомив Генпрокурор

Луценко зазначив, що Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.

Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку в Панамі.