Каськива экстрадировали в Украину (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывшего председателя Держкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадировано в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину был экстрадирован бывшей председатель Держкоминвестпроекта В.Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - сообщил Генпрокурор.
Луценко отметил, что Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия.
Как ранее сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекту Владислава Каськива мерк пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.
Экс-глава Держинвестпроекту попросил политического убежища в Панаме.