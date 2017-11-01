Каськива экстрадировали в Украину (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111824 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102815 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106538 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103189 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150473 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Каськива экстрадировали в Украину (дополнено)

Каськива экстрадировали в Украину (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 14194 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывшего председателя Держкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадировано в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину был экстрадирован бывшей председатель Держкоминвестпроекта В.Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - сообщил Генпрокурор.

Луценко отметил, что Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия.

Как ранее сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекту Владислава Каськива мерк пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Держинвестпроекту попросил политического убежища в Панаме.

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