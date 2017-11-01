Каськива экстрадировали в Украину (дополнено)

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину был экстрадирован бывшей председатель Держкоминвестпроекта В.Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - сообщил Генпрокурор.

Луценко отметил, что Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия.

Как ранее сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекту Владислава Каськива мерк пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Держинвестпроекту попросил политического убежища в Панаме.