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Панама відмовилася надати В.Каськіву політичний притулок - Є.Єнін

Панама відмовилася надати В.Каськіву політичний притулок - Є.Єнін

Київ • УНН

 • 15064 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Влада Панами відмовилася надати статус політичного біженця колишньому голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

“Влада Панами відмовила В.Каськіву в статусі політичного біженця,” — написав він.

Як повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.

Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку у Панамі.

У зв’язку з цим, у Генпрокуратура повідомляли, що згідно з законодавством Панами, процедура розгляду клопотання про надання статусу біженця екс-голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву триватиме до півроку.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

З 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.

Українські Національні Новини

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