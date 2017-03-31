Панама відмовилася надати В.Каськіву політичний притулок - Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Влада Панами відмовилася надати статус політичного біженця колишньому голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Влада Панами відмовила В.Каськіву в статусі політичного біженця,” — написав він.
Як повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.
Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку у Панамі.
У зв’язку з цим, у Генпрокуратура повідомляли, що згідно з законодавством Панами, процедура розгляду клопотання про надання статусу біженця екс-голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву триватиме до півроку.
В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
З 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.