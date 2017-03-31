Панама отказалась предоставить Каськива политическое убежище - Е.Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Власти Панамы отказалась предоставить статус политического беженца бывшему главе Держинвестпроекту Владиславу Каськиву. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Власти Панамы отказала Каськива в статусе политического беженца", - написал он.
Как сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекту Владислава Каськива мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. Долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. Долл. США и вышел на свободу в Панаме.
Экс-глава Держинвестпроекту попросил политического убежища в Панаме.
В связи с этим, в Генпрокуратура сообщали, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Держинвестпроекту Владиславу Каськиву продлится до полугода.
Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).
С 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.