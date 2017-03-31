Панама отказалась предоставить Каськива политическое убежище - Е.Енин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56947 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106297 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163583 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120105 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118781 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113769 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155861 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Панама отказалась предоставить Каськива политическое убежище - Е.Енин

Панама отказалась предоставить Каськива политическое убежище - Е.Енин

Киев  •  УНН

 • 15051 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Власти Панамы отказалась предоставить статус политического беженца бывшему главе Держинвестпроекту Владиславу Каськиву. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Власти Панамы отказала Каськива в статусе политического беженца", - написал он.

Как сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекту Владислава Каськива мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. Долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. Долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Держинвестпроекту попросил политического убежища в Панаме.

В связи с этим, в Генпрокуратура сообщали, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Держинвестпроекту Владиславу Каськиву продлится до полугода.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.

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