Каськів може отримати умовний термін, якщо НАБУ не висуне йому додаткову підозру - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній голова Державного агентства з інвестиції та управлінню національними проектами Владислав Каськів може отримати умовний термін покарання, якщо НАБУ не висуне йому додаткової підозри. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Справа Каськіва була витребувана НАБУ від нас на загальну суму імовірних збитків на суму понад 700 млн. І з того часу далі знаходиться в НАБУ без оголошення підозри. У нас залишився малий уламок цієї справи на суму 7,5 млн. Ми довели її до кінця – пред'явили підозру, провели екстрадицію, доставили пана Каськіва сюди і він має в найближчий перспективі має постати перед судом. На жаль, якщо НАБУ не пред'явить йому додатковий епізод на 700 млн, він має всі можливості отримати умовний термін, бо повністю компенсував імовірні збитки, а також має п'ятеро дітей, у тому числі четверо неповнолітніх", - сказав Луценко.
При цьому він закликав комітет ВР з питань боротьби з корупцією "посприяти в активізації роботи Національного антикорупційного бюро, щоб пан Каськів постав перед судом по всьому комплексу обвинувачень, які йому можна і треба висовувати".
Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).