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Каськив может получить условный срок, если НАБУ не выдвинут ему дополнительную подозрение - Луценко

Каськив может получить условный срок, если НАБУ не выдвинут ему дополнительную подозрение - Луценко

Киев  •  УНН

 • 12299 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив может получить условный срок наказания, если НАБУ не выдвинет ему дополнительной подозрения. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Дело Каськива было истребовано НАБУ от нас на общую сумму возможных убытков на сумму более 700 млн. И с тех пор дальше находится в НАБУ без объявления подозрения. У нас остался малый обломок этого дела на сумму 7,5 млн. Мы довели ее до конца - предъявили подозрение, провели экстрадицию, доставили господина Каськива сюда и он в ближайшей перспективе должен предстать перед судом. К сожалению, если НАБУ не предъявит ему дополнительный эпизод на 700 млн, он имеет все возможности получить условный срок, поскольку полностью компенсировал возможные убытки, а также имеет пятеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних", - сказал Луценко.

При этом он призвал комитет ВР по вопросам борьбы с коррупцией "оказать содействие в активизации работы Национального антикоррупционного бюро, чтобы господин Каськив предстал перед судом по всему комплексу обвинений, которые ему можно и нужно выдвигать".

Напомним, в ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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