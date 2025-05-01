Споживання електрики падає, але денні години для потужної техніки оптимальні - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні падає. Укренерго закликає використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00 для підтримки енергосистеми.
Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження, але потужними електроприладами слід користуватися з 10:00 до 16:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 1 травня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% меншим, ніж в цей час попереднього дня - у середу
Вчора, 30 квітня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, сьогодні користуйтесь потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00", - вказали у компанії, додавши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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