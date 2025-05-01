Споживання електрики падає, але денні години для потужної техніки оптимальні - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження, але потужними електроприладами слід користуватися з 10:00 до 16:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 1 травня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% меншим, ніж в цей час попереднього дня - у середу