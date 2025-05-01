Потребление электричества падает, но дневные часы для мощной техники оптимальны - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине падает. Укрэнерго призывает использовать мощные приборы с 10:00 до 16:00 для поддержки энергосистемы.
Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению, но мощными электроприборами следует пользоваться с 10:00 до 16:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 1 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,7% меньше, чем в это время предыдущего дня - в среду
Вчера, 30 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, сегодня пользуйтесь мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00", - указали в компании, добавив, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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