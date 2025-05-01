Потребление электричества падает, но дневные часы для мощной техники оптимальны - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению, но мощными электроприборами следует пользоваться с 10:00 до 16:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 1 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,7% меньше, чем в это время предыдущего дня - в среду