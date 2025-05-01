В Полтавской области восстановили электроснабжение после аварии

В Полтавской области восстановили электроснабжение для всех обесточенных абонентов. Причиной аварии стала неисправность изолятора оборудования. Об этом сообщил в четверг и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.



Электроснабжение восстановили для всех абонентов. Причина аварии – неисправность изолятора оборудования. Спасибо специалистам за оперативную работу - написал Когут.

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В Полтавской области из-за аварии часть жителей осталась без света