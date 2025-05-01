В Полтавской области восстановили электроснабжение после аварии
Киев • УНН
В Миргородской общине на Полтавщине восстановили электроснабжение для всех абонентов. Причиной аварии стала неисправность изолятора оборудования.
В Полтавской области восстановили электроснабжение для всех обесточенных абонентов. Причиной аварии стала неисправность изолятора оборудования. Об этом сообщил в четверг и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Электроснабжение восстановили для всех абонентов. Причина аварии – неисправность изолятора оборудования. Спасибо специалистам за оперативную работу
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Ночью в Миргородской общине в Полтавской области произошла авария на линии электропередач. Без света остались около тысячи абонентов.
В Полтавской области из-за аварии часть жителей осталась без света01.05.25, 09:43 • 4784 просмотра