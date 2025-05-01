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В Полтавской области из-за аварии часть жителей осталась без света

Киев • УНН

 • 2884 просмотра

В Миргородской громаде произошла авария на линии электропередач. Без света остались около тысячи абонентов, продолжаются восстановительные работы.

В Полтавской области из-за аварии часть жителей осталась без света

В Полтавской области из-за аварии на линии электропередачи без света остались около тысячи абонентов, началась работа над восстановлением электроснабжения, сообщил в четверг врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью в Миргородской громаде произошла авария на линии электропередач. Без света остались около тысячи абонентов. Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и установлением причин аварии

- написал Когут.

Потребление электричества с начала недели держится на одном уровне, мощную технику стоит включать днем - Укрэнерго30.04.25, 10:46 • 8022 просмотра

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