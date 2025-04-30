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Потребление электричества с начала недели держится на одном уровне, мощную технику стоит включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 2768 просмотра

В Украине потребление электроэнергии держится на уровне сезонных показателей. Энергетики призывают пользоваться мощными приборами с 10:00 до 18:00 для эффективной работы солнечных электростанций.

Потребление электричества с начала недели держится на одном уровне, мощную технику стоит включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине держится на одном уровне уже три дня, отвечая сезонным показателям, в то же время сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 30 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - во вторник", - говорится в сообщении.

Вчера, 29 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он, как указано, был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в понедельник, 28 апреля.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00", - призвали в компании, подчеркнув, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 84828 просмотров

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