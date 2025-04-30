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Споживання електрики з початку тижня тримається на одному рівні, потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 5150 перегляди

В Україні споживання електроенергії тримається на рівні сезонних показників. Енергетики закликають користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00 для ефективної роботи сонячних електростанцій.

Споживання електрики з початку тижня тримається на одному рівні, потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні тримається на одному рівні вже три дні, відповідаючи сезонним показникам, водночас зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня - у вівторок", - ідеться у повідомленні.

Учора, 29 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він, як вказано, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня - у понеділок, 28 квітня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00", - закликали у компанії, наголосивши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 87417 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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