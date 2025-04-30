Споживання електрики з початку тижня тримається на одному рівні, потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго
Київ • УНН
В Україні споживання електроенергії тримається на рівні сезонних показників. Енергетики закликають користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00 для ефективної роботи сонячних електростанцій.
Споживання електроенергії в Україні тримається на одному рівні вже три дні, відповідаючи сезонним показникам, водночас зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, пише УНН.
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"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня - у вівторок", - ідеться у повідомленні.
Учора, 29 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він, як вказано, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня - у понеділок, 28 квітня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00", - закликали у компанії, наголосивши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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