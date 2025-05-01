На Полтавщині через аварію частина жителів залишилася без світла
Київ • УНН
У Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач. Без світла залишилися близько тисячі абонентів, тривають відновлювальні роботи.
У Полтавській області через аварію на лінії електропередачі без світла залишилися близько тисячі абонентів, почалася робота над відновленням електропостачання, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі у Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач. Без світла залишилися близько тисячі абонентів. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії
Споживання електрики з початку тижня тримається на одному рівні, потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго30.04.25, 10:46 • 8032 перегляди