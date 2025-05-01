На Полтавщині через аварію частина жителів залишилася без світла

У Полтавській області через аварію на лінії електропередачі без світла залишилися близько тисячі абонентів, почалася робота над відновленням електропостачання, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі у Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач. Без світла залишилися близько тисячі абонентів. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії - написав Когут.

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