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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

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На Полтавщині відновили електропостачання після аварії

Київ • УНН

 • 3488 перегляди

У Миргородській громаді на Полтавщині відновили електропостачання для всіх абонентів. Причиною аварії стала несправність ізолятора обладнання.

На Полтавщині відновили електропостачання після аварії

У Полтавській області відновили електропостачання для всіх знеструмлених абонентів. Причиною аварії стала несправність ізолятора обладнання. Про це повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Електропостачання відновили для всіх абонентів. Причина аварії – несправність ізолятора обладнання. Дякую фахівціям за оперативну роботу

- написав Когут.

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Уночі у Миргородській громаді на Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач. Без світла залишилися близько тисячі абонентів.

На Полтавщині через аварію частина жителів залишилася без світла01.05.25, 09:43 • 5244 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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