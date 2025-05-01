На Полтавщині відновили електропостачання після аварії

У Полтавській області відновили електропостачання для всіх знеструмлених абонентів. Причиною аварії стала несправність ізолятора обладнання. Про це повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.



Електропостачання відновили для всіх абонентів. Причина аварії – несправність ізолятора обладнання. Дякую фахівціям за оперативну роботу - написав Когут.

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