Спортсмени допоможуть залучити більше країн до Глобального саміту миру в Україні
Київ • УНН
Українських та іноземних спортсменів закликали допомогти залучити більше країн до Глобального саміту миру, спрямованого на припинення війни Росії проти України та відновлення територіальної цілісності України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з українськими та іноземними спортсменами. Захід було присвячено підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу глави держави, передає УНН.
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Під час бесіди Єрмак наголосив, що перемога України над російським агресором залежить від успіхів на полі бою, а також від дипломатії. Саме тому Глобальний саміт миру такий значущий. Україна та Швейцарія надіслали запрошення понад 160 делегаціям.
Дуже важливо, щоб велика кількість країн підтвердила свою прихильність нашій незалежності, нашій територіальній цілісності в міжнародно визнаних кордонах 1991 року
За його словами, сьогодні дуже важливо залучити ті країни, які ще не визначилися щодо участі в Глобальному саміті миру.
Про це говоритимуть світові зірки кіно, музики, і ми хочемо, щоб про це говорили і світові зірки спорту. Адже ви спілкуєтеся з людьми з усього світу
Єрмак також наголосив, що "саміт миру - це про те, як зупинити війну Росії проти України, створити єдиний спільний план, який надалі стане дорожньою картою для завершення війни, повернення всіх українських територій, отримання компенсацій і подолання всіх криз, спричинених російською агресією".
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