"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине
США готовят новые пакеты военной помощи Украине
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода
Популярные
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине
Украинских и иностранных спортсменов призвали помочь привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира, направленного на прекращение войны России против Украины и восстановление территориальной целостности Украины.
США готовят новые пакеты военной помощи Украине
Соединенные Штаты готовят новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы восстановить предыдущий уровень поставок вооружений, о чем заявил представитель Государственного департамента США.
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны
В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое
Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году
Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях
Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек
Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении
Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода
В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.