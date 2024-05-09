Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с украинскими и иностранными спортсменами. Мероприятие было посвящено подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, сообщает пресс-служба Офиса главы государства, передает УНН.

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Во время беседы Ермак подчеркнул, что победа Украины над российским агрессором зависит от успехов на поле боя, а также от дипломатии. Именно поэтому Глобальный саммит мира такой значимый. Украина и Швейцария прислали приглашения более 160 делегациям.

Очень важно, чтобы большое количество стран подтвердило свою приверженность нашей независимости, нашей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года отметил глава Офиса президента.

По его словам, сегодня очень важно привлечь те страны, которые еще не определились относительно участия в Глобальном саммите мира.

Об этом будут говорить мировые звезды кино, музыки, и мы хотим, чтобы об этом говорили и мировые звезды спорта. Ведь вы общаетесь с людьми со всего мира сказал он.

Ермак также отметил, что "саммит мира - это о том, как остановить войну России против Украины, создать единый общий план, который в дальнейшем станет дорожной картой для завершения войны, возвращения всех украинских территорий, получения компенсаций и преодоления всех кризисов, вызванных российской агрессией".

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