Співзасновник OpenAI залучив 1 млрд доларів для нового стартапу з безпеки ШІ

Компанія Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якої став колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, залучила 1 мільярд доларів готівкою для розробки безпечних систем штучного інтелекту, які значно перевершують людські можливості. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

37-річний Ілля Суцкевер - один з найвпливовіших технологів у галузі ШІ. У червні він став одним із співзасновником SSI разом з Деніелом Гроссом, який раніше очолював ініціативи зі створення ШІ в Apple (AAPL.O), і Деніелом Леві, колишнім дослідником OpenAI.

Суцкевер та Леві є головними науковцями, а Гросс відповідає за обчислювальні потужності та збір коштів.

SSI, в якій наразі працює 10 співробітників, планує використати кошти на придбання обчислювальних потужностей і наймання найкращих фахівців. Компанія створить невелику команду дослідників та інженерів.

Наразі SSI приділяє значну увагу найму людей, які вписуються в її культуру. Гросс сказав, що вони годинами перевіряють, чи мають кандидати "добрий характер", і шукають людей з неординарними здібностями, а не переоцінюють дипломи та досвід роботи в цій галузі.

Вони займатимуться проблемами безпеки використання ШІ, тобто запобігання заподіянню ним шкоди. Це актуальна тема на тлі побоювань, що несанкціонований ШІ може діяти проти інтересів людства. SSI також планує співпрацювати з хмарними провайдерами та компаніями-виробниками мікросхем для фінансування своїх потреб в обчислювальних потужностях.

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За даними видання наразі компанія оцінюється в 5 мільярдів доларів. Це фінансування підкреслює, що деякі інвестори все ще готові робити великі ставки на виняткові таланти, зосереджені на фундаментальних дослідженнях у галузі ШІ. Серед інвесторів - провідні венчурні компанії Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global та SV Angel.

Нагадаємо

OpenAI обговорює новий раунд фінансування, який може оцінити компанію у понад 100 млрд доларів. Thrive Capital планує інвестувати близько 1 млрд доларів, очолюючи цей раунд.

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