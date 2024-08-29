OpenAI веде переговори про вливання капіталу: вартість компанії може збільшитися до понад 100 млрд доларів
Київ • УНН
OpenAI обговорює новий раунд фінансування, який може оцінити компанію у понад 100 млрд доларів. Thrive Capital планує інвестувати близько 1 млрд доларів, очолюючи цей раунд.
OpenAI, фірма, яка створила ChatGPT і зробила революцію в генеративному штучному інтелекті, веде переговори з інвесторами про залучення мільярди доларів.
Пише УНН із посиланням на Spiegel та The New Yorker.
Винахідник ChatGPT, компанія OpenAI, розраховує на інвестиції у 100 мільярдів доларів (близько 90 мільярдів євро) ав новому раунді фінансування.
Це буде найбільший приплив коштів у компанію з моменту, коли Microsoft вклала 10 мільярдів доларів в рамках угоди, оголошеної на початку 2023 року.
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Новий раунд фінансування очолить венчурна компанія Thrive Capital. Венчурна компанія під керівництвом Джоша Кушнера, інвестує близько 1 мільярда доларів.
Довідково
Флагманський продукт OpenAI - чат-бот ChatGPT, який спричинив хайп навколо штучного інтелекту більше року тому. ШІ навчається на величезних обсягах інформації і може формулювати тексти на лінгвістичному рівні людини, писати програмний код та узагальнювати інформацію.
Минулого тижня OpenAI оголосила, що випустить прототип своєї пошукової системи під назвою SearchGPT, метою якої є надання користувачам "швидких і своєчасних відповідей із чіткими та релевантними джерелами", інструменту, який може становити загрозу для Google і його монополії факт про пошуки.
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Компанія заявила, що в кінцевому підсумку планує інтегрувати інструмент, який зараз тестується з невеликою групою користувачів, у свій чат-бот ChatGPT.
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