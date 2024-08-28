Зображення поверх фото у публікаціях, нові шрифти та анімації: Instagram випустив оновлення
Київ • УНН
Instagram запроваджує нові творчі інструменти для користувачів. Тепер можна додавати текст та додаткові зображення до фото, а також використовувати нові шрифти, анімацію та ефекти у відео та сторіз.
У соцмережі Instagram пропонують користувачам нові творчі інструменти - йдеться про можливість додавати текст та додаткові зображення до фотографій. Про це пише УНН з посиланням на блог платформи.
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Соцмережа додає нові та унікальні шрифти, анімацію та ефекти у спрощеному текстовому інструменті до роликів і сторіз. Тепер свій текст можна анімувати.
Окрім того, до фотографій у публікаціях також можна додати текст і шарувати зображення за допомогою наліпок. Компанія стверджує, що "це дає вам творчу гнучкість, щоб виділити свій контент і досліджувати нові, цікавіші сюжети з фотографіями та каруселями".
Аби додати текст до власних фото слід обрати фотографію для публікації зі своєї галереї, достатньо торкнутися кнопки з текстом, щоб додати текст, або кнопки галереї у верхньому правому куті, щоб додати додаткові зображення у вигляді наліпок.
Далі можна торкнутися самої наліпки, щоб змінити її форму. На вибір користувачів доступні наступні варіанти форми: прямокутник, квадрат, коло, серце або зірка.
До того ж в Instagram збільшено ліміт каруселі до 20 фотографій та відео в одній публікації.
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