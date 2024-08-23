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В Instagram можна буде додати уривок пісні до профілю

В Instagram можна буде додати уривок пісні до профілю

Київ • УНН

 • 64756 перегляди

Instagram анонсував нову функцію, що дозволяє додавати пісню на профіль користувача. Трек можна вибрати з бібліотеки ліцензійної музики, він відображатиметься на сторінці, але не відтворюватиметься автоматично.

Соцмережа Instagram анонсувала нову функцію, що дозволяє користувачам додавати пісню на свій профіль. Про це пише The Verge, передає УНН.

Деталі

Пісню можна буде вибрати з бібліотеки ліцензійної музики Instagram, перейшовши на сторінку "Редагування профілю".

Трек відображатиметься на вашій сторінці, але не відтворюватиметься автоматично. Підписники самі натискатимуть на трек, щоб прослухати його. Користувачі зможуть обрати лише 30-секундний фрагмент пісні.

Пісня відображатиметься у профілі доти, поки користувач не вирішить прибрати або замінити її.

Доповнення

У виданні додали, що Instagram запустив цю функцію у співпраці зі співачкою Сабріною Карпентер. На її офіційному профілі Instagram вже можна почути уривок її нової пісні Taste.

Для промоції альбому Карпентер Short n’ Sweet в інстаграмі додали кілька опцій для користувачів. Використання ключових слів, як-от "Сабріна", або емодзі чашки кави, забарвлює тимчасові повідомлення Notes у світло-блакитний колір, також представлена тема для чату Carpenter із відбитком поцілунку губною помадою.

Нагадаємо

Instagram запровадив нову функцію, яка надсилає підліткам підказки з пропозицією зробити перерву, якщо вони проводять понад 10 хвилин у Reels або приватних повідомленнях після 22:00.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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