В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

23 августа 2024, 12:04  •  4038 просмотра

Read in English

Instagram анонсировал новую функцию, позволяющую добавлять песню на профиль пользователя. Трек можно выбрать из библиотеки лицензионной музыки, он будет отображаться на странице, но не будет воспроизводиться автоматически.

Соцсеть Instagram анонсировала новую функцию, позволяющую пользователям добавлять песню на свой профиль. Об этом пишет The Verge, передает УНН.

Детали

Песню можно будет выбрать из библиотеки лицензионной музыки Instagram, перейдя на страницу "Редактирование профиля".

Трек будет отображаться на вашей странице, но не будет воспроизводиться автоматически. Подписчики сами будут нажимать на трек, чтобы прослушать его. Пользователи смогут выбрать только 30-секундный фрагмент песни.

Песня будет отображаться в профиле до тех пор, пока пользователь не решит убрать или заменить ее.

Дополнение

В издании добавили, что Instagram запустил эту функцию в сотрудничестве с певицей Сабриной Карпентер. На ее официальном профиле Instagram уже можно услышать отрывок ее новой песни Taste.

Для продвижения альбома Карпентер Short n' Sweet в инстаграме добавили несколько опций для пользователей. Использование ключевых слов, таких как "Сабрина", или эмодзи чашки кофе, окрашивает временные сообщения Notes в светло-голубой цвет, также представлена тема для чата Carpenter с отпечатком поцелуя губной помадой.

Напомним

Instagram внедрил новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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