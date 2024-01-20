"Уже пізно": в Instagram з'являться нічні підказки, які закликатимуть підлітків йти спати
Київ • УНН
Instagram запровадив нову функцію, яка надсилає підліткам підказки з пропозицією зробити перерву, якщо вони проводять понад 10 хвилин у Reels або приватних повідомленнях після 22:00.
З останнім оновленням Instagram запустив нову функцію нічних підказок для акаунтів підлітків. Про це компанія повідомила у своєму блозі, передає УНН.
Деталі
Відтепер, якщо неповнолітні проведуть понад 10 хвилин у Reels або в приватних повідомленнях після 22:00, повідомлення від Instagram нагадає їм, що потрібно закрити застосунок та лягти спати.
На екрані телефона з'являтимуться повідомлення з текстом "Час на перерву?" і "Уже пізно. Подумайте, щоб закрити Instagram на ніч".
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В компанії очікують, що це має обмежити час перебування підлітків у застосунку.
В компанії наголошують, що нічні підказки показуватимуться автоматично — їх не можна буде вимкнути. Це означає, що підлітки не зможуть відмовитися від їхнього перегляду.
Хоча, звісно, вони зможуть просто проігнорувати нагадування від Instagram і продовжити користуватися додатком.
Доповнення
Крім того, в Instagram уже є функція "Перерва", яка нагадує підліткам робити регулярні перерви в роботі з Instagram, а також функція "Тихий режим", яка дозволяє вимкнути звук сповіщень — вона також повідомить інших користувачів про те, що підлітки недоступні протягом певного часу.
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