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"Уже пізно": в Instagram з'являться нічні підказки, які закликатимуть підлітків йти спати

"Уже пізно": в Instagram з'являться нічні підказки, які закликатимуть підлітків йти спати

Київ • УНН

 • 72255 перегляди

Instagram запровадив нову функцію, яка надсилає підліткам підказки з пропозицією зробити перерву, якщо вони проводять понад 10 хвилин у Reels або приватних повідомленнях після 22:00.

З останнім оновленням Instagram запустив нову функцію нічних підказок для акаунтів підлітків. Про це компанія повідомила у своєму блозі, передає УНН.

Деталі 

Відтепер, якщо неповнолітні проведуть понад 10 хвилин у Reels або в приватних повідомленнях після 22:00, повідомлення від Instagram нагадає їм, що потрібно закрити застосунок та лягти спати.

На екрані телефона з'являтимуться повідомлення з текстом "Час на перерву?" і "Уже пізно. Подумайте, щоб закрити Instagram на ніч".  

Позов проти Meta: Instagram і Facebook звинувачують у завданні шкоди молоді26.10.23, 00:45 • 226267 переглядiв

В компанії очікують, що це  має обмежити час перебування підлітків у застосунку.

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В компанії наголошують, що нічні підказки показуватимуться автоматично — їх не можна буде вимкнути. Це означає, що підлітки не зможуть відмовитися від їхнього перегляду.

Хоча, звісно, вони зможуть просто проігнорувати нагадування від Instagram і продовжити користуватися додатком.

Доповнення 

Крім того, в Instagram уже є функція "Перерва", яка нагадує підліткам робити регулярні перерви в роботі з Instagram, а також функція "Тихий режим", яка дозволяє вимкнути звук сповіщень — вона також повідомить інших користувачів про те, що підлітки недоступні протягом певного часу.

Нагадаємо

Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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