"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
  •  119680 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
  •  135447 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
  •  126500 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
  •  126846 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  135510 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  152558 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  163384 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  157984 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  155731 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161481 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 00:35  •  28343 просмотра

Read in English

Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.

С последним обновлением Instagram запустил новую функцию ночных подсказок для аккаунтов подростков. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает УНН.

Детали 

Отныне, если несовершеннолетние проведут более 10 минут в Reels или в личных сообщениях после 22:00, сообщение от Instagram напомнит им, что нужно закрыть приложение и лечь спать.

На экране телефона будут появляться сообщения с текстом "Время на перерыв?" и "Уже поздно. Подумайте, чтобы закрыть Instagram на ночь".  

Иск против Meta: Instagram и Facebook обвиняют в нанесении вреда молодежи25 октябрь 2023, 21:45 • 226039 просмотров

В компании ожидают, что это  должно ограничить время пребывания подростков в приложении.

Image

В компании отмечают, что ночные подсказки будут показываться автоматически - их нельзя будет выключить. Это означает, что подростки не смогут отказаться от их просмотра.

Хотя, конечно, они смогут просто проигнорировать напоминание от Instagram и продолжить пользоваться приложением.

Дополнение 

Кроме того, в Instagram уже есть функция "Перерыв", которая напоминает подросткам делать регулярные перерывы в работе с Instagram, а также функция "Тихий режим", которая позволяет отключить звук уведомлений - она также уведомит других пользователей о том, что подростки недоступны в течение определенного времени.

Напомним

Meta рассматривает возможность создания платных версий Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Технологии
"Уже пізно": в Instagram з'являться нічні підказки, які закликатимуть підлітків йти спати
"It's getting late": Instagram to introduce nightly tips urging teens to go to bed
Новости по теме

"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.

Технологии •   •  28343 просмотра
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

США готовятся провести первую в истории казнь газом азота

В США готовятся к первой казни через удушение газом азота, назначенной на 25 января в штате Алабама, к которой должен быть приведен заключенный Кеннет Смит. Правозащитники выступили против этого метода, ссылаясь на нарушение международных договоров против пыток.

Здоровье •   •  25918 просмотра
США готовятся провести первую в истории казнь газом азота

Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT

Лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан признала, что часть ее романа, который победил в литературном конкурсе, написал ChatGPT.

Культура •   •  24537 просмотра
Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT

В Google появились новые способы поиска на основе ИИ

Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.

Технологии •   •  28723 просмотра
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ

В monobank заявили о мощной DDoS-атаке

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о серьезной DDoS-атаке на банк, но заверил, что ситуация находится под контролем.

Технологии •   •  65474 просмотра
В monobank заявили о мощной DDoS-атаке

"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.

Война •   •  93736 просмотра
"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии

В monobank произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение

Пользователи monobank не могут получить доступ к приложению и осуществлять транзакции из-за сбоя в работе.

Технологии •   •  35971 просмотра
В monobank произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение

Борьба с наркомафией: Президент Эквадора призывает присоединиться правительства стран Латинской Америки

Президент Эквадора Даниэль Нобоа призывает страны Латинской Америки к сотрудничеству в борьбе с наркоторговлей, называя ее региональной и глобальной проблемой. Он также намерен экстрадировать иностранных заключенных, чтобы разгрузить переполненные эквадорские тюрьмы.

Криминал и ЧП •   •  31573 просмотра
Борьба с наркомафией: Президент Эквадора призывает присоединиться правительства стран Латинской Америки

В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"

Российская контрразведка проводит операции в воинских частях Крыма, нацеленные на агентов партизанского АТЕШ.

Война •   •  62091 просмотра
В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"

Новый маршрут проезда в Чернигов: из-за закрытия моста: Минобновление

Министерство реконструкции обнародовало новую дорожную карту Чернигова, согласно которой движение по временному мосту через реку Десна будет закрыто до мая. Ожидается, что мост, поврежденный российскими бомбами в марте 2022 года, будет отремонтирован до 2024 года.

Общество •   •  31863 просмотра
Новый маршрут проезда в Чернигов: из-за закрытия моста: Минобновление