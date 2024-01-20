"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

С последним обновлением Instagram запустил новую функцию ночных подсказок для аккаунтов подростков. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает УНН.

Детали

Отныне, если несовершеннолетние проведут более 10 минут в Reels или в личных сообщениях после 22:00, сообщение от Instagram напомнит им, что нужно закрыть приложение и лечь спать.

На экране телефона будут появляться сообщения с текстом "Время на перерыв?" и "Уже поздно. Подумайте, чтобы закрыть Instagram на ночь".

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В компании ожидают, что это должно ограничить время пребывания подростков в приложении.

В компании отмечают, что ночные подсказки будут показываться автоматически - их нельзя будет выключить. Это означает, что подростки не смогут отказаться от их просмотра.

Хотя, конечно, они смогут просто проигнорировать напоминание от Instagram и продолжить пользоваться приложением.

Дополнение

Кроме того, в Instagram уже есть функция "Перерыв", которая напоминает подросткам делать регулярные перерывы в работе с Instagram, а также функция "Тихий режим", которая позволяет отключить звук уведомлений - она также уведомит других пользователей о том, что подростки недоступны в течение определенного времени.

Напомним

Meta рассматривает возможность создания платных версий Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.