"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать
Киев • УНН
Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.
С последним обновлением Instagram запустил новую функцию ночных подсказок для аккаунтов подростков. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает УНН.
Детали
Отныне, если несовершеннолетние проведут более 10 минут в Reels или в личных сообщениях после 22:00, сообщение от Instagram напомнит им, что нужно закрыть приложение и лечь спать.
На экране телефона будут появляться сообщения с текстом "Время на перерыв?" и "Уже поздно. Подумайте, чтобы закрыть Instagram на ночь".
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В компании ожидают, что это должно ограничить время пребывания подростков в приложении.
В компании отмечают, что ночные подсказки будут показываться автоматически - их нельзя будет выключить. Это означает, что подростки не смогут отказаться от их просмотра.
Хотя, конечно, они смогут просто проигнорировать напоминание от Instagram и продолжить пользоваться приложением.
Дополнение
Кроме того, в Instagram уже есть функция "Перерыв", которая напоминает подросткам делать регулярные перерывы в работе с Instagram, а также функция "Тихий режим", которая позволяет отключить звук уведомлений - она также уведомит других пользователей о том, что подростки недоступны в течение определенного времени.
Напомним
Meta рассматривает возможность создания платных версий Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать
Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.
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