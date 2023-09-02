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Актуальне
Meta хоче створити платні версії Facebook та Instagram

Meta хоче створити платні версії Facebook та Instagram

Київ • УНН

 • 670341 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі. Про це повідомили троє осіб, які знають про плани компанії, пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі 

Ті, хто платить за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках, сказали обізнані люди на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними. 

Такий крок може допомогти Meta уникнути занепокоєння щодо конфіденційності та іншого контролю з боку ЄС. 

Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в ЄС. Але наразі незрозуміло, скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити.

Деякі інсайдери Meta вважають, що надання користувачам вибору відмовитися від послуги на основі реклами, маючи при цьому доступ до платної версії Facebook або Instagram, могло б зменшити занепокоєння деяких європейських регуляторів. Навіть якщо мало хто вибере платну версію, надання такої опції може служити інтересам Meta в регіоні.

Доповнення 

Протягом майже 20 років основний бізнес Meta зосереджувався на пропонуванні безкоштовних соціальних мереж для користувачів і продажу реклами компаніям, які хочуть охопити цю аудиторію. Надання платного рівня було б одним із найбільш відчутних прикладів того, як компаніям доводиться переробляти продукти відповідно до правил конфіденційності даних та іншої державної політики, особливо в Європі.

У липні вищий суд Європейського Союзу фактично заборонив Meta об’єднувати дані про користувачів, зібрані на її платформах, включаючи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також із зовнішніх веб-сайтів і додатків, якщо вона не отримала чіткої згоди користувачів. У січні ірландські регулятори також оштрафували компанію на 390 мільйонів євро за те, що вона змушувала користувачів приймати персоналізовану рекламу як умову використання Facebook.

Відкритість Meta для створення платних підписок показує, як жителі Європейського Союзу  можуть почати бачити різні версії споживчих технологічних продуктів через нові закони, правила та судові рішення.

Також законодавство ЄС про цифрові ринки зазнає змін і диктує внесення змін. 

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