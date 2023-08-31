Китайська компанія запустила конкурента ChatGPT

Цитата

«Ми раді поділитися тим, що Ernie Boi тепер повністю відкритий для громадськості з 31 серпня», — йдеться в заяві Baidu.

Деталі

Сервіс називається Ernie Bot англійською, та Wenxin Yiyan китайською. Отримати доступ до нього може будь який охочий.

Доповнення

Китайські компанії поспішили анонсувати проекти генеративного штучного інтелекту після того, як ChatGPT OpenAI набув популярності у всьому світі на початку 2023 року. ChatGPT офіційно не дозволено в Китаї, де доступ до Google і Facebook заблокований.

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