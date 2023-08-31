Китайская компания запустила конкурента ChatGPT
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Китайский технологический гигант Baidu объявил в четверг, что его бот Ernie, похожий на ChatGPT, теперь открыт для широкой общественности. Это считается большим шагом вперед для технологического сектора Китая, который инвестирует значительные средства в искусственный интеллект, пишет CNBC, передает УНН.
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«Мы рады поделиться тем, что Ernie Boi теперь полностью открыт для общественности с 31 августа», — говорится в заявлении Baidu.
Детали
Сервис называется Ernie Bot на английском, и Wenxin Yiyan на китайском. Получить доступ к нему может любой желающий.
Дополнение
Китайские компании поспешили анонсировать проекты генеративного искусственного интеллекта после того, как ChatGPT OpenAI приобрел популярность во всем мире в начале 2023 года. ChatGPT официально не разрешен в Китае, где доступ к Google и Facebook заблокирован.
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