Китайская компания запустила конкурента ChatGPT

Цитата

«Мы рады поделиться тем, что Ernie Boi теперь полностью открыт для общественности с 31 августа», — говорится в заявлении Baidu.

Детали

Сервис называется Ernie Bot на английском, и Wenxin Yiyan на китайском. Получить доступ к нему может любой желающий.

Дополнение

Китайские компании поспешили анонсировать проекты генеративного искусственного интеллекта после того, как ChatGPT OpenAI приобрел популярность во всем мире в начале 2023 года. ChatGPT официально не разрешен в Китае, где доступ к Google и Facebook заблокирован.

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