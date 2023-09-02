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Meta хочет создать платные версии Facebook и Instagram

Meta хочет создать платные версии Facebook и Instagram

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Meta рассматривает возможность создания платных версий Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе. Об этом сообщили три человека, которые знают о планах компании, пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали 

Те, кто платит за подписку на Facebook и Instagram, не увидят рекламы в приложениях, сказали осведомленные люди на условиях анонимности, поскольку планы являются конфиденциальными. 

Такой шаг может помочь Meta избежать беспокойства по поводу конфиденциальности и другого контроля со стороны ЕС. 

Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в ЕС. Но пока непонятно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их выпустить.

Некоторые инсайдеры Meta считают, что предоставление пользователям выбора отказаться от услуги на основе рекламы, имея при этом доступ к платной версии Facebook или Instagram, могло бы уменьшить беспокойство некоторых европейских регуляторов. Даже если мало кто выберет платную версию, предоставление такой опции может служить интересам Meta в регионе.

Дополнение 

На протяжении почти 20 лет основной бизнес Meta был сосредоточен на предложении бесплатных социальных сетей для пользователей и продаже рекламы компаниям, которые хотят охватить эту аудиторию. Предоставление платного уровня было бы одним из наиболее ощутимых примеров того, как компаниям приходится переделывать продукты в соответствии с правилами конфиденциальности данных и другой государственной политикой, особенно в Европе.

В июле высший суд Европейского Союза фактически запретил Meta об’объединять данные о пользователях, собранные на ее платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также с внешних веб-сайтов и приложений, если она не получила четкого согласия пользователей. В январе ирландские регуляторы также оштрафовали компанию на 390 миллионов евро за то, что она заставляла пользователей принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

Открытость Meta для создания платных подписок показывает, как жители Европейского Союза  могут начать видеть различные версии потребительских технологических продуктов из-за новых законов, правил и судебных решений.

Также законодательство ЕС о цифровых рынках претерпевает изменения и требует внесения изменений. 

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