Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

В соцсети Instagram предлагают пользователям новые творческие инструменты - речь идет о возможности добавлять текст и дополнительные изображения к фотографиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на блог платформы.

Детали

Соцсеть добавляет новые и уникальные шрифты, анимацию и эффекты в упрощенном текстовом инструменте к роликам и сториз. Теперь свой текст можно анимировать.

Кроме того, к фотографиям в публикациях также можно добавить текст и слоировать изображения с помощью наклеек. Компания утверждает, что "это дает вам творческую гибкость, чтобы выделить свой контент и исследовать новые, более интересные сюжеты с фотографиями и каруселями".

Чтобы добавить текст к собственным фото следует выбрать фотографию для публикации из своей галереи, достаточно коснуться кнопки с текстом, чтобы добавить текст, или кнопки галереи в верхнем правом углу, чтобы добавить дополнительные изображения в виде наклеек.

Далее можно коснуться самой наклейки, чтобы изменить ее форму. На выбор пользователей доступны следующие варианты формы: прямоугольник, квадрат, круг, сердце или звезда.

К тому же в Instagram увеличен лимит карусели до 20 фотографий и видео в одной публикации.

В Instagram можна буде додати уривок пісні до профілю