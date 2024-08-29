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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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OpenAI ведет переговоры о вливании капитала: стоимость может увеличиться до более 100 млрд долларов

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:29  •  4448 просмотра

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OpenAI обсуждает новый раунд финансирования, который может оценить компанию в более чем 100 млрд долларов. Thrive Capital планирует инвестировать около 1 млрд долларов, возглавляя этот раунд.

OpenAI, фирма, которая создала ChatGPT и произвела революцию в генеративном искусственном интеллекте, ведет переговоры с инвесторами о привлечении миллиарда долларов.

Пишет УНН с ссылкой на Spiegel и The New Yorker.

Изобретатель ChatGPT, компания OpenAI, рассчитывает на инвестиции в 100 миллиардов долларов (около 90 миллиардов евро) в новом раунде финансирования.

Это будет самый большой приток средств в компанию с момента, когда Microsoft вложила 10 миллиардов долларов в рамках сделки, объявленной в начале 2023 года.

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Новый раунд финансирования возглавит венчурная компания Thrive Capital. Венчурная компания под руководством Джоша Кушнера, инвестирует около 1 миллиарда долларов.

Справочно

Флагманский продукт OpenAI - чат-бот ChatGPT, который вызвал хайп вокруг искусственного интеллекта больше года назад. ИИ учится на огромных объемах информации и может формулировать тексты на лингвистическом уровне человека, писать программный код и обобщать информацию.

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На прошлой неделе OpenAI объявила, что выпустит прототип своей поисковой системы под названием SearchGPT, целью которой является предоставление пользователям «быстрых и своевременных ответов с четкими и релевантными источниками», инструмента, который может представлять угрозу для Google и его монополии факт о поисках.

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Компания заявила, что в конечном итоге планирует интегрировать инструмент, который сейчас тестируется с небольшой группой пользователей, в свой чат-бот ChatGPT.

Напомним,

Google представил три новые 'открытые' модели ИИ: Gemma 2 2B, ShieldGemma и Gemma Scope. Эти модели ориентированы на безопасность и предназначены для различных приложений, расширяя доступность генеративного ИИ.

Meta внедряет инструмент AI Studio для создания персонализированных чат-ботов в Instagram. Пользователи смогут разрабатывать ботов для взаимодействия с подписчиками и выполнения различных задач.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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