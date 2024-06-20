Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62234 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151257 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145974 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122377 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132842 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84944 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93129 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98740 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89681 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 221193 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20497 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43691 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16946 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22724 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11091 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145985 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221197 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371153 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307057 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 746 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11158 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31011 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27890 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122384 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 17782 перегляди

Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкуруючий ШІ-стартап Safe Superintelligence (SSI) Inc., орієнтований на створення безпечного штучного інтелекту.

Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту

Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкурентний стартап у сфері штучного інтелекту, орієнтований на "створення безпечного суперінтелекту". Пише УНН із посиланням на Financial Times та Spiegel.

Один з головних ідейних натхненників успіху ChatGPT буде конкурувати з OpenAI: у середу Суцкевер запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка називає себе "першою в світі лабораторією SSI прямого вистрілу з однією метою та одним продуктом: безпечним суперінтелектом". Про це йдеться також на сторінці Х Іллі Суцкевера.

Довідка

Компанію OpenAI було засновано у 2015 р. як некомерційну організацію (НКО).

Open AI планувався як некомерційний стартап, засновники вважали штучний інтелект надто важливим, щоб залишити його розвиток лише великим технологічним компаніям. Кінцевою метою має бути не прибуток, а добробут людства.

Суцкевер був одним із співзасновників OpenAI і значною мірою відповідальний за наукові відкриття ChatGPT. Серед інших співзасновників OpenAI - Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI. Він повернувся на посаду CEO після звільнення в листопаді 2023 року.

Reuters: у США хочуть заборонити продаж програм Kaspersky через зв'язки компанії з рф20.06.24, 17:15 • 16529 переглядiв

Суцкевер став центральним учасником драми навколо дивовижного виключення та подальшого відновлення боса OpenAI Сема Альтмана в листопаді минулого року .

Питання "Де Ілля?" стало мемом у Силіконовій долині, тому що Суцкевер пішов і довго не зрозумів, що з ним буде далі. Ізраїльсько-канадський комп’ютерний вчений російського походження вважається світилом у дослідженні та розробці штучного інтелекту. – розповідає Spiegel.

Це не перший випадок, коли співробітники OpenAI відмовляються від виробника ChatGPT, щоб створити "безпечні" системи ШІ. У 2021 році Даріо Амодей, колишній керівник відділу безпеки штучного інтелекту в компанії, відокремив власний стартап Anthropic, який залучив 4 мільярди доларів від Amazon і ще сотні мільйонів від венчурних капіталістів за оцінкою понад 18 мільярдів доларів, пише FT.

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології18.06.24, 12:03 • 28681 перегляд

У Safe Superintelligence Ілля Суцкевер має двох співзасновників. Це Деніел Гросс, який колись працював над штучним інтелектом в Apple та Деніел Леві колись працював із Сацкевером в OpenAI. Суцкевер не надав жодних конкретних деталей про те, як виглядатиме продукт нової компанії або як гарантуватиметься безпека ШІ. Він також промовчав про інвесторів. Однак очевидно, що обіцянка "безпечного" і "суперінтелекту", закріплена безпосередньо в назві, поєднує в собі два найважливіші хайп-терміни в галузі штучного інтелекту.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Ілля Суцкевер, співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI, покинув компанію після майже 10 років роботи, а новим головним науковим співробітником став Якуб Пачоцкі.

Російський хакерів звинуватили у спробі зриву трансляції матчу Євро-2024 у Польщі20.06.24, 01:35 • 17232 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76