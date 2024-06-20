Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту

Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкурентний стартап у сфері штучного інтелекту, орієнтований на "створення безпечного суперінтелекту". Пише УНН із посиланням на Financial Times та Spiegel.

Один з головних ідейних натхненників успіху ChatGPT буде конкурувати з OpenAI: у середу Суцкевер запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка називає себе "першою в світі лабораторією SSI прямого вистрілу з однією метою та одним продуктом: безпечним суперінтелектом". Про це йдеться також на сторінці Х Іллі Суцкевера.

Довідка

Компанію OpenAI було засновано у 2015 р. як некомерційну організацію (НКО).

Open AI планувався як некомерційний стартап, засновники вважали штучний інтелект надто важливим, щоб залишити його розвиток лише великим технологічним компаніям. Кінцевою метою має бути не прибуток, а добробут людства.

Суцкевер був одним із співзасновників OpenAI і значною мірою відповідальний за наукові відкриття ChatGPT. Серед інших співзасновників OpenAI - Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI. Він повернувся на посаду CEO після звільнення в листопаді 2023 року.

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Суцкевер став центральним учасником драми навколо дивовижного виключення та подальшого відновлення боса OpenAI Сема Альтмана в листопаді минулого року .

Питання "Де Ілля?" стало мемом у Силіконовій долині, тому що Суцкевер пішов і довго не зрозумів, що з ним буде далі. Ізраїльсько-канадський комп’ютерний вчений російського походження вважається світилом у дослідженні та розробці штучного інтелекту. – розповідає Spiegel.

Це не перший випадок, коли співробітники OpenAI відмовляються від виробника ChatGPT, щоб створити "безпечні" системи ШІ. У 2021 році Даріо Амодей, колишній керівник відділу безпеки штучного інтелекту в компанії, відокремив власний стартап Anthropic, який залучив 4 мільярди доларів від Amazon і ще сотні мільйонів від венчурних капіталістів за оцінкою понад 18 мільярдів доларів, пише FT.

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У Safe Superintelligence Ілля Суцкевер має двох співзасновників. Це Деніел Гросс, який колись працював над штучним інтелектом в Apple та Деніел Леві колись працював із Сацкевером в OpenAI. Суцкевер не надав жодних конкретних деталей про те, як виглядатиме продукт нової компанії або як гарантуватиметься безпека ШІ. Він також промовчав про інвесторів. Однак очевидно, що обіцянка "безпечного" і "суперінтелекту", закріплена безпосередньо в назві, поєднує в собі два найважливіші хайп-терміни в галузі штучного інтелекту.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Ілля Суцкевер, співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI, покинув компанію після майже 10 років роботи, а новим головним науковим співробітником став Якуб Пачоцкі.

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