Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер запускает конкурентный стартап в области искусственного интеллекта, ориентированный на "создание безопасного суперинтеллекта". Пишет УНН со ссылкой на Financial Times и Spiegel.

Один из главных идейных вдохновителей успеха ChatGPT будет конкурировать с OpenAI: в среду Суцкевер запустил Safe Superintelligence (SSI) Inc, которая называет себя "первой в мире лабораторией прямого выстрела SSI с одной целью и одним продуктом: безопасным суперинтеллектом". Об этом говорится также на странице Х Ильи Суцкевера.

справка

Компания OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО).

Open AI планировался как некоммерческий стартап, основатели сочли искусственный интеллект слишком важным, чтобы оставить его развитие только крупным технологическим компаниям. Конечной целью должно быть не прибыль, а благосостояние человечества.

Суцкевер был одним из соучредителей OpenAI и в значительной степени ответственен за научные открытия ChatGPT. Среди других соучредителей OpenAI-Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI. Он вернулся на должность генерального директора после увольнения в ноябре 2023 года.

Reuters: в США хотят запретить продажу программ Kaspersky из-за связей компании с рф

Суцкевер стал центральным участником драмы вокруг удивительного исключения и последующего восстановления босса OpenAI Сэма Альтмана в ноябре прошлого года .

Вопрос " Где Илья?"стало мемом в Силиконовой долине, потому что Суцкевер ушел и долго не понял, что с ним будет дальше. Израильско-канадский компьютерный ученый русского происхождения считается светилом в исследованиях и разработках искусственного интеллекта. - рассказывает Spiegel.

Это не первый случай, когда сотрудники OpenAI отказываются от производителя ChatGPT для создания "безопасных" систем ИИ. В 2021 году Дарио Амодей, бывший руководитель отдела безопасности искусственного интеллекта в компании, отделил собственный стартап Anthropic, который привлек 4 миллиарда долларов от Amazon и еще сотни миллионов от венчурных капиталистов по оценке более 18 миллиардов долларов, пишет FT.

НАТО инвестирует 1,1 миллиарда долларов в искусственный интеллект, роботов и космические технологии

В Safe Superintelligence у Элайджи Суцкевера есть два соучредителя. Это Дэниел Гросс, который когда-то работал над искусственным интеллектом в Apple и Дэниел Леви когда-то работал с Сацкевером в OpenAI. Суцкевер не предоставил никаких конкретных подробностей о том, как будет выглядеть продукт новой компании или как будет гарантирована безопасность ИИ. Он также умолчал об инвесторах. Однако очевидно, что обещание "безопасного" и "суперинтеллекта", закрепленное непосредственно в названии, сочетает в себе два важнейших хайп-термина в области искусственного интеллекта.

Напомним

УНН сообщил, что Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, покинул компанию после почти 10 лет работы, а Якуб Пачоцки стал новым главным научным сотрудником.

Российский хакеров обвинили в попытке срыва трансляции матча Евро-2024 в Польше