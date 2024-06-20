В США планируют объявить новые санкции против рф, в рамках которых Вашингтон запретит продажу в Соединенных Штатах продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского", через связи компании с рф. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

детали

Собеседник издания пояснил ,что тесные связи компании с российским правительством представляют критический риск. Таким образом, Белый дом обеспокоен тем, что доступ программного обеспечения к системам компьютера может позволить ему украсть конфиденциальную информацию с американских компьютеров, установить вредоносное ПО или отложить критические обновления.

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Представитель министерства торговли США отказался от комментариев, а" Лаборатория Касперского " и посольство России не ответили на запросы о комментариях. Ранее Касперский заявлял, что это частная компания, которая не связана с правительством рф.

В Reuters объяснили. что такие шаги свидетельствуют о попытках США подавить любые риски российских кибератак, связанных с программным обеспечением Kaspersky.

Ожидается, что новые ограничения на поступающие продажи программного обеспечения Kaspersky, которые также будут запрещать загрузку обновлений программного обеспечения, перепродажу и лицензирование продукта, вступят в силу 29 сентября. Таким образом, у компаний будет время найти альтернативы.

Дополнение

Касперский давно находится под прицелом регуляторов. В 2017 году Министерство внутренней безопасности запретило флагманский антивирусный продукт в федеральных сетях.

В ведомстве пояснили, что российское законодательство позволяет спецслужбам требовать помощи от Касперского и перехватывать коммуникации через российские сети.

Напомним

В июне, Вашингтон уже ввел новый масштабный пакет санкций против России. В обновленный список внесли более 300 физических и юридических лиц.