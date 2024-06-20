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Reuters: у США хочуть заборонити продаж програм Kaspersky через зв'язки компанії з рф

Київ • УНН

 • 16529 перегляди

Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти Росії, заборонивши продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США через побоювання з приводу зв'язків компанії з російським урядом і потенційних ризиків кібератак або крадіжки даних.

Reuters: у США хочуть заборонити продаж програм Kaspersky через зв'язки компанії з рф

У США планують оголосити нові санкції проти рф, в рамках яких Вашингтон заборонить продаж в Сполучених Штатах продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського", через зв'язки компанії з рф.. Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Співрозмовник видання пояснив, що тісні зв’язки компанії з російським урядом становлять критичний ризик. Тож у Білому домі занепокоєні, що доступ програмного забезпечення до систем комп’ютера може дозволити йому викрасти конфіденційну інформацію з американських комп’ютерів, установити шкідливе програмне забезпечення або затримати критичні оновлення.

Країни ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії20.06.24, 11:19 • 24482 перегляди

Представник Міністерства торгівлі США відмовився від коментарів, а "Лабораторія Касперського" та посольство Росії не відповіли на запити про коментарі. Раніше Касперський заявляв, що це приватна компанія, яка не пов’язана з урядом рф.

У Reuters пояснили. що  такі кроки свідчать про спроби США придушити будь-які ризики російських кібератак, пов’язаних із програмним забезпеченням Kaspersky.

Очікується, що нові обмеження на вхідні продажі програмного забезпечення Kaspersky, які також заборонятимуть завантаження оновлень програмного забезпечення, перепродаж і ліцензування продукту, починають діяти 29 вересня. Таким чином, компанії матимуть час знайти альтернативи.

Доповнення

Касперський давно перебуває під прицілом регуляторів. У 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки заборонило флагманський антивірусний продукт у федеральних мережах.

У відомстві пояснили, що російське законодавство дозволяє спецслужбам вимагати допомоги від Касперського та перехоплювати комунікації через російські мережі.

Нагадаємо

У червні, Вашингтон вже запровадив новий масштабний пакет санкцій проти росії. В оновлений список внесли понад 300 фізичних та юридичних осіб. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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