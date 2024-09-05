Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ

Компания Safe Superintelligence (SSI), соучредителем которой стал бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер, привлекла 1 миллиард долларов наличными для разработки безопасных систем искусственного интеллекта, которые значительно превосходят человеческие возможности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

37-летний Илья Суцкевер - один из самых влиятельных технологов в области ИИ. В июне он стал одним из соучредителей SSI вместе с Дэниелом Гроссом, который ранее возглавлял инициативы по созданию ИИ в Apple (AAPL.O), и Дэниелом Леви, бывшим исследователем OpenAI.

Суцкевер и Леви являются главными учеными, а Гросс отвечает за вычислительные мощности и сбор средств.

SSI, в которой сейчас работает 10 сотрудников, планирует использовать средства на приобретение вычислительных мощностей и наем лучших специалистов. Компания создаст небольшую команду исследователей и инженеров.

Сейчас SSI уделяет значительное внимание найму людей, которые вписываются в ее культуру. Гросс сказал, что они часами проверяют, имеют ли кандидаты "хороший характер", и ищут людей с неординарными способностями, а не переоценивают дипломы и опыт работы в этой области.

Они будут заниматься проблемами безопасности использования ИИ, то есть предотвращения причинения им вреда. Это актуальная тема на фоне опасений, что несанкционированный ИИ может действовать против интересов человечества. SSI также планирует сотрудничать с облачными провайдерами и компаниями-производителями микросхем для финансирования своих потребностей в вычислительных мощностях.

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По данным издания сейчас компания оценивается в 5 миллиардов долларов. Это финансирование подчеркивает, что некоторые инвесторы все еще готовы делать большие ставки на исключительные таланты, сосредоточенные на фундаментальных исследованиях в области ИИ. Среди инвесторов - ведущие венчурные компании Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global и SV Angel.

Напомним

OpenAI обсуждает новый раунд финансирования, который может оценить компанию более чем в 100 млрд долларов. Thrive Capital планирует инвестировать около 1 млрд долларов, возглавляя этот раунд.

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