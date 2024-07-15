Google ведет переговоры о приобретении компании Wiz, специализирующейся на кибербезопасности, за $23 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Интернет-гигант Alphabet, материнская компания Google, собирается сделать свое самое крупное приобретение на сегодняшний день.

Согласно достоверным источникам, Alphabet ведет переговоры о покупке израильского стартапа Wiz, специализирующегося на кибербезопасности, за астрономическую сумму в 23 миллиарда долларов (около 21,1 миллиарда евро).

Сумма, почти вдвое превышающая стоимость покупки Motorola Mobility в 2012 году, станет самой большой из тех, что Google когда-либо платил за другую компанию.

Инициатором попытки приобретения стал руководитель Google Cloud Томас Куриан. В случае успеха это может помочь укрепить репутацию Google как безопасной облачной платформы.

Сделка "выглядит вероятной", но может сорваться, и кроме того, - рискует вызвать проверку со стороны регулирующих органов США. Газеты напоминают, что администрация Байдена председательствовала в серьезных антимонопольных действиях. Среди них: иск Министерства юстиции США по поводу сделки Google Search с Apple; также как и неудачная попытка Федеральной торговой комиссии помешать Microsoft купить Activision.

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