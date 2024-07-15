Киев • УНН
Google ведет переговоры о приобретении израильского стартапа в области кибербезопасности Wiz за рекордную сумму в 23 миллиарда долларов, что станет крупнейшим приобретением технологического гиганта на сегодняшний день.
Google ведет переговоры о приобретении компании Wiz, специализирующейся на кибербезопасности, за $23 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Интернет-гигант Alphabet, материнская компания Google, собирается сделать свое самое крупное приобретение на сегодняшний день.
Согласно достоверным источникам, Alphabet ведет переговоры о покупке израильского стартапа Wiz, специализирующегося на кибербезопасности, за астрономическую сумму в 23 миллиарда долларов (около 21,1 миллиарда евро).
Сумма, почти вдвое превышающая стоимость покупки Motorola Mobility в 2012 году, станет самой большой из тех, что Google когда-либо платил за другую компанию.
Инициатором попытки приобретения стал руководитель Google Cloud Томас Куриан. В случае успеха это может помочь укрепить репутацию Google как безопасной облачной платформы.
Сделка "выглядит вероятной", но может сорваться, и кроме того, - рискует вызвать проверку со стороны регулирующих органов США. Газеты напоминают, что администрация Байдена председательствовала в серьезных антимонопольных действиях. Среди них: иск Министерства юстиции США по поводу сделки Google Search с Apple; также как и неудачная попытка Федеральной торговой комиссии помешать Microsoft купить Activision.
Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии26 января 2024, 05:45 • 33610 просмотров