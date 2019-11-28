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Співпраця із ЮНІСЕФ та новий стандарт початкової освіти: УІРО озвучив плани на 2020 рік

Співпраця із ЮНІСЕФ та новий стандарт початкової освіти: УІРО озвучив плани на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У наступному році "Український інститут розвитку освіти" виконає п’ять основних задач, серед яких є співпраця із ЮНІСЕФ і сприяння у підготовці нового стандарту початкової освіти. Про це під час презентації новоствореної установи розповів керівник УІРО Вадим Карандій, прередає кореспондент УНН.

"Щодо основних задач, які інститут має вирішувати впродовж 2020 року. Їх фактично є 5. Вони всі між собою пов’язані. Перша – це організаційно-методичний супровід готування нового стандарту початкової освіти в третіх та четвертих класах. Наступне. Коли ми говоримо про новий стандарт початкової освіти, нам потрібно розуміти, що ми повинні думати і про наше дошкілля. Наразі на 2020 рік ми плануємо у співпраці з ЮНІСЕФ-ом проведення досліджень якості дошкільної освіти з використанням міжнародного інструменту оцінювання ECERS. Центральною частиною діяльності буде творення сучасного змісту базової середньої освіти. Ця робота відбувається безпосередньо зараз", - сказав Вадим Карандій.

Також він додав, що впродовж 3-4 місяців 2020 року робоча група, за координацією Міністерства освіти та Українського інституту розвитку освіти, зможе сформувати та представити громадськості і передати уряду для розгляду абсолютно новий варіант державного стандарту базової освіти.

"Ми повинні нашого вчителя міняти. Ми повинні створити йому умови для професійного зростання та розвитку. Наразі ми повинні думати над системою підвищення кваліфікації вчителів. П’ятий напрям, який передбачають реалізувати у 2020 році, це питання сучасної навчальної літератури", - сказав Вадим Карандій.

Керівник УІРО також повідомив, що зараз в новоствореній установі працюють 35 осіб, а в майбутньому кількість працівників буде на рівні 100-120. Зараз установа шукає фахівців.

"Нова українська школа, безперечно, потребує сильних, швидких сучасних інституцій, які б її впроваджували. НУШ, це реформа, яка складається з кількох надважливих блоків, це зміст, підготовка і професійний розвиток вчителів і директорів і загалом педагогів. Це нове освітнє середовище. Кожен з цих блоків є надзвичайно великим і потребує як розробки змістовної, так і впровадження і моніторингу того, як це впроваджується. Основне завдання інституту – з часом перейняти ключові блоки по впровадженню Нової української школи. З наступного року новий інститут почне пілотувати підходи до нової експертизи на окремих підручниках", - сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Додамо, що УІРО створили розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року.

Нагадаємо, Кабмін виділив понад 1 млрд грн на автобуси і 600 млн на ремонт їдалень.

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