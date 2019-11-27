Кабмін виділив гроші на освіту: понад 1 млрд грн на автобуси і 600 млн на ремонт їдалень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд ухвалив перерозподіл коштів на наступний рік у рамках системи освіти, зокрема, понад 1 млрд грн на шкільні автобуси і 600 млн грн на ремонт їдалень. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми прийняли ряд важливих рішень про перерозподіл коштів в рамках системи освіти. Більше 800 млн грн ми спрямували на сучасне обладнання і технології для школярів. Більше 1 млрд грн буде спрямовано на освітню сферу - на придбання шкільних автобусів, 600 млн грн на ремонти і придбання обладнання для їдалень. Тому що у нас в цьому році величезна кількість харчових отруєнь", - сказав Гончарук.
Окрім того, Прем’єр пообіцяв, що у наступному році уряд займеться також ліквідацією вуличних шкільних туалетів.
Додамо, Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що виділені урядом 600 млн грн на закупівлю автобусів – це на 100 млн більше, ніж було виділено минулого року.
"Розвиток опорних шкіл — наш пріоритет. Це неможливо без якісно організованого підвезення до таких закладів. Саме тому цього року ми виділили більшу суму на ці цілі. Також потрібно розуміти, що всі ці кошти традиційно виділяються на засадах співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти свої кошти", - зазначила Новосад.
Як повідомлялося раніше в УНН, держава планує у бюджеті на 2020 рік збільшити фінансування на створення навчально-практичних центрів закладів профосвіти.