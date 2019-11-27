Кабмин выделил деньги на образование: более 1 млрд грн на автобусы и 600 млн на ремонт столовых

"Мы приняли ряд важных решений в перераспределении средств в рамках системы образования. Более 800 млн грн мы направили на современное оборудование и технологии для школьников. Более 1 млрд грн будет направлено на образовательную сферу - на приобретение школьных автобусов, 600 млн грн на ремонт и приобретение оборудования для столовых. Потому что у нас в этом году огромное количество пищевых отравлений", - сказал Гончарук.

Кроме того, Премьер пообещал, что в следующем году правительство займется также ликвидацией уличных школьных туалетов.

Добавим, Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что выделенные правительством 600 млн грн на закупку автобусов - это на 100 млн больше, чем было выделено в прошлом году.

"Развитие опорных школ - наш приоритет. Это невозможно без качественно организованного подвоза к таким заведениям. Именно поэтому в этом году мы выделили большую сумму на эти цели. Также нужно понимать, что все эти средства традиционно выделяются на основе софинансирования, то есть местные бюджеты должны приложить свои средства", - отметила Новосад.

Как сообщалось ранее в УНН, государство планирует в бюджете на 2020 год увеличить финансирование на создание учебно-практических центров заведений профобразования.