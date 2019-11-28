Сотрудничество с ЮНИСЕФ и новый стандарт начального образования: УИРО озвучил планы на 2020 год

"В отношении основных задач, которые институт должен решать в течение 2020 года. Их фактически является 5. Они все между собой связаны. Первая - это организационно-методическое сопровождение подготовки нового стандарта начального образования в третьих и четвертых классах. Следующее. Когда мы говорим о новом стандарте начального образования, нам нужно понимать, что мы должны думать и о нашем дошкольном (образовании - ред.). Сейчас на 2020 год мы планируем в сотрудничестве с ЮНИСЕФ-ом проведение исследований качества дошкольного образования с использованием международного инструмента оценки ECERS. Центральной частью деятельности будет создание современного содержания базового среднего образования. Эта работа происходит непосредственно сейчас", - сказал Вадим Карандий.

Также он добавил, что в течение 3-4 месяцев 2020 рабочая группа по координации Министерства образования и Украинского института развития образования, сможет сформировать и представить общественности и передать правительству для рассмотрения совершенно новый вариант государственного стандарта базового образования.

"Мы должны нашего учителя менять. Мы должны создать ему условия для профессионального роста и развития. Сейчас мы должны думать над системой повышения квалификации учителей. Пятое направление, которое предусматривают реализовать в 2020 году, это вопросы современной учебной литературы", - сказал Вадим Карандий.

Руководитель УИРО также сообщил, что сейчас во новосозданном учреждении работают 35 человек, а в будущем количество работников будет на уровне 100-120. Сейчас учреждение ищет специалистов.

"Новая украинская школа, безусловно, нуждается в сильных, быстрых современных институтах, которые бы ее внедряли. НУШ, это реформа, которая состоит из нескольких сверхважных блоков, это содержание, подготовка и профессиональное развитие учителей и директоров и вообще педагогов. Это новая образовательная среда. Каждый из этих блоков является чрезвычайно большим и требует как содержательной разработки, так и внедрения и мониторинга того, как это внедряется. Основная задача института - со временем перенять ключевые блоки по внедрению Новой украинской школы. Со следующего года новый институт начнет пилотировать подходы к новой экспертизе на отдельных учебниках", - сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Добавим, что УИРО создали распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года.

Напомним, Кабмин выделил более 1 млрд грн на автобусы и 600 млн на ремонт столовых.