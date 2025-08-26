"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером

x.com/StealingMovie

Режисер Даррен Аронофскі зняв новий кримінальний фільм "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing). Остін Батлер грає в ньому колишнього бейсболіста, який через травму опинився у скрутному становищі. Коли його друг потрапляє у небезпеку, спортсмен змушений використовувати всю кмітливість і винахідливість, щоб вижити серед гангстерів і злочинців, пише УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

Деталі

"Ви навряд чи очікували, що Даррен Аронофскі зніме блискучий кримінальний фільм, але "Спіймати на гарячому" саме таким і є - цікавим, заплутаним і зрештою кривавим. Завдяки магнетизму Остіна Батлера та вишуканим ролям акторів другого плану, цей фільм є, можливо, найкомерційнішим проєктом Аронофскі", - ідеться у публікації.

Батлер, як вказано, у фільмі грає Генка - колишнього талановитого бейсболіста старшої школи, чия мрія стати професіоналом розбилася через травму. Тепер він безцільно працює барменом у брудному барі на Нижньому Іст-Сайді Нью-Йорка 1998 року. Друг Генка Расс залишає свого кота у нього й відправляється до Англії. Невдовзі на Генка нападають російські головорізи у пошуках Расса, який винен їм гроші.

Зої Кравіц у ролі Івонн, дівчини Генка та парамедика, демонструє свої навички, які стають у пригоді під час цих подій. На початку вона з’являється у романтичній лінії з Генком, а потім зникає, виконавши свою сюжетну роль. Більшість другорядних персонажів з’являються й зникають подібним чином - це художній прийом, який надає історії динаміки.

Серед акторів другого плану також Реджина Кінг у ролі детектива Генка, Бед Банні (Беніто Мартінес Окасіо) як бос росіян, та Гріффін Данн у ролі власника бару Пола.

Лів Шрайбер та Вінсент Д’Онофріо грають Ліпу та Шмуллі - братів-хасидів, які стають одними з найнебезпечніших переслідувачів Генка. Керол Кейн грає їхню Баббе. Попри швидкі зміни подій, сценарій Чарлі Г’юстона та монтаж фільму підтримують напругу і ритм дії.

Фільм багатий на криваві перестрілки та сцени насильства, у яких страждають як злочинці, так і випадкові перехожі. Генк стикається з власними демонами: флешбеки показують кошмари про автомобільну аварію, у якій він отримав травму.

Попри насильство, фільм зберігає життєрадісну атмосферу. Оператор Метью Лібатік робить місто яскравим і блискучим, навіть у похмурих барних сценах, пише видання.

