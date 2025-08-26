$41.430.15
06:24 • 33569 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 21759 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 29317 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 126948 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 78809 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 72676 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 207956 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 189488 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71221 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68154 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Новий фільм Даррена Аронофскі "Спіймати на гарячому" розповідає про колишнього бейсболіста Генка, який опиняється у світі гангстерів. Остін Батлер грає головну роль, а також у фільмі знялися Зої Кравіц, Реджина Кінг, Бед Банні та Лів Шрайбер.

"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
x.com/StealingMovie

Режисер Даррен Аронофскі зняв новий кримінальний фільм "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing). Остін Батлер грає в ньому колишнього бейсболіста, який через травму опинився у скрутному становищі. Коли його друг потрапляє у небезпеку, спортсмен змушений використовувати всю кмітливість і винахідливість, щоб вижити серед гангстерів і злочинців, пише УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

Деталі

"Ви навряд чи очікували, що Даррен Аронофскі зніме блискучий кримінальний фільм, але "Спіймати на гарячому" саме таким і є - цікавим, заплутаним і зрештою кривавим. Завдяки магнетизму Остіна Батлера та вишуканим ролям акторів другого плану, цей фільм є, можливо, найкомерційнішим проєктом Аронофскі", - ідеться у публікації.

Батлер, як вказано, у фільмі грає Генка - колишнього талановитого бейсболіста старшої школи, чия мрія стати професіоналом розбилася через травму. Тепер він безцільно працює барменом у брудному барі на Нижньому Іст-Сайді Нью-Йорка 1998 року. Друг Генка Расс залишає свого кота у нього й відправляється до Англії. Невдовзі на Генка нападають російські головорізи у пошуках Расса, який винен їм гроші.

Зої Кравіц у ролі Івонн, дівчини Генка та парамедика, демонструє свої навички, які стають у пригоді під час цих подій. На початку вона з’являється у романтичній лінії з Генком, а потім зникає, виконавши свою сюжетну роль. Більшість другорядних персонажів з’являються й зникають подібним чином - це художній прийом, який надає історії динаміки.

Серед акторів другого плану також Реджина Кінг у ролі детектива Генка, Бед Банні (Беніто Мартінес Окасіо) як бос росіян, та Гріффін Данн у ролі власника бару Пола.

Лів Шрайбер та Вінсент Д’Онофріо грають Ліпу та Шмуллі - братів-хасидів, які стають одними з найнебезпечніших переслідувачів Генка. Керол Кейн грає їхню Баббе. Попри швидкі зміни подій, сценарій Чарлі Г’юстона та монтаж фільму підтримують напругу і ритм дії.

Фільм багатий на криваві перестрілки та сцени насильства, у яких страждають як злочинці, так і випадкові перехожі. Генк стикається з власними демонами: флешбеки показують кошмари про автомобільну аварію, у якій він отримав травму.

Попри насильство, фільм зберігає життєрадісну атмосферу. Оператор Метью Лібатік робить місто яскравим і блискучим, навіть у похмурих барних сценах, пише видання.

П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні22.08.25, 17:39 • 102792 перегляди

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Даррен Аронофскі
Нью-Йорк
Англія