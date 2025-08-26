«Поймать с поличным»: Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером

x.com/StealingMovie

Режиссер Даррен Аронофски снял новый криминальный фильм "Пойман с поличным" (Caught Stealing). Остин Батлер играет в нем бывшего бейсболиста, который из-за травмы оказался в затруднительном положении. Когда его друг попадает в опасность, спортсмен вынужден использовать всю смекалку и изобретательность, чтобы выжить среди гангстеров и преступников, пишет УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

"Вы вряд ли ожидали, что Даррен Аронофски снимет блестящий криминальный фильм, но "Пойман с поличным" именно таким и является - интересным, запутанным и в конечном итоге кровавым. Благодаря магнетизму Остина Батлера и изысканным ролям актеров второго плана, этот фильм является, возможно, самым коммерческим проектом Аронофски", - говорится в публикации.

Батлер, как указано, в фильме играет Хэнка - бывшего талантливого бейсболиста старшей школы, чья мечта стать профессионалом разбилась из-за травмы. Теперь он бесцельно работает барменом в грязном баре на Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка 1998 года. Друг Хэнка Расс оставляет своего кота у него и отправляется в Англию. Вскоре на Хэнка нападают русские головорезы в поисках Расса, который должен им деньги.

Зои Кравиц в роли Ивонн, девушки Хэнка и парамедика, демонстрирует свои навыки, которые становятся полезными во время этих событий. В начале она появляется в романтической линии с Хэнком, а затем исчезает, выполнив свою сюжетную роль. Большинство второстепенных персонажей появляются и исчезают подобным образом - это художественный прием, который придает истории динамики.

Среди актеров второго плана также Реджина Кинг в роли детектива Хэнка, Бэд Банни (Бенито Мартинес Окасио) как босс русских, и Гриффин Данн в роли владельца бара Пола.

Лив Шрайбер и Винсент Д’Онофрио играют Липу и Шмулли - братьев-хасидов, которые становятся одними из самых опасных преследователей Хэнка. Кэрол Кейн играет их Баббе. Несмотря на быстрые изменения событий, сценарий Чарли Хьюстона и монтаж фильма поддерживают напряжение и ритм действия.

Фильм богат на кровавые перестрелки и сцены насилия, в которых страдают как преступники, так и случайные прохожие. Хэнк сталкивается с собственными демонами: флешбэки показывают кошмары об автомобильной аварии, в которой он получил травму.

Несмотря на насилие, фильм сохраняет жизнерадостную атмосферу. Оператор Мэтью Либатик делает город ярким и блестящим, даже в мрачных барных сценах, пишет издание.

Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные