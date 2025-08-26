$41.430.15
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 22958 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 30449 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 129143 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 79833 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 73246 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 209325 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189610 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71272 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68189 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
«Поймать с поличным»: Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Новый фильм Даррена Аронофски «Поймать с поличным» рассказывает о бывшем бейсболисте Хэнке, который оказывается в мире гангстеров. Остин Батлер играет главную роль, а также в фильме снялись Зои Кравиц, Реджина Кинг, Бэд Банни и Лив Шрайбер.

«Поймать с поличным»: Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
x.com/StealingMovie

Режиссер Даррен Аронофски снял новый криминальный фильм "Пойман с поличным" (Caught Stealing). Остин Батлер играет в нем бывшего бейсболиста, который из-за травмы оказался в затруднительном положении. Когда его друг попадает в опасность, спортсмен вынужден использовать всю смекалку и изобретательность, чтобы выжить среди гангстеров и преступников, пишет УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

"Вы вряд ли ожидали, что Даррен Аронофски снимет блестящий криминальный фильм, но "Пойман с поличным" именно таким и является - интересным, запутанным и в конечном итоге кровавым. Благодаря магнетизму Остина Батлера и изысканным ролям актеров второго плана, этот фильм является, возможно, самым коммерческим проектом Аронофски", - говорится в публикации.

Батлер, как указано, в фильме играет Хэнка - бывшего талантливого бейсболиста старшей школы, чья мечта стать профессионалом разбилась из-за травмы. Теперь он бесцельно работает барменом в грязном баре на Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка 1998 года. Друг Хэнка Расс оставляет своего кота у него и отправляется в Англию. Вскоре на Хэнка нападают русские головорезы в поисках Расса, который должен им деньги.

Зои Кравиц в роли Ивонн, девушки Хэнка и парамедика, демонстрирует свои навыки, которые становятся полезными во время этих событий. В начале она появляется в романтической линии с Хэнком, а затем исчезает, выполнив свою сюжетную роль. Большинство второстепенных персонажей появляются и исчезают подобным образом - это художественный прием, который придает истории динамики.

Среди актеров второго плана также Реджина Кинг в роли детектива Хэнка, Бэд Банни (Бенито Мартинес Окасио) как босс русских, и Гриффин Данн в роли владельца бара Пола.

Лив Шрайбер и Винсент Д’Онофрио играют Липу и Шмулли - братьев-хасидов, которые становятся одними из самых опасных преследователей Хэнка. Кэрол Кейн играет их Баббе. Несмотря на быстрые изменения событий, сценарий Чарли Хьюстона и монтаж фильма поддерживают напряжение и ритм действия.

Фильм богат на кровавые перестрелки и сцены насилия, в которых страдают как преступники, так и случайные прохожие. Хэнк сталкивается с собственными демонами: флешбэки показывают кошмары об автомобильной аварии, в которой он получил травму.

Несмотря на насилие, фильм сохраняет жизнерадостную атмосферу. Оператор Мэтью Либатик делает город ярким и блестящим, даже в мрачных барных сценах, пишет издание.

Алена Уткина

