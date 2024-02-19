Спецзагони з кремля прибули на ТОТ для стеження за роботами так званих "виборчих комісій" - ГУР
Київ • УНН
Спецпризначенці з Кремля прибули на тимчасово окуповані території України для моніторингу фальсифікацій та нагляду за незаконними так званими "президентськими виборами".
російське керівництво відправило на тимчасово окуповані території спецзагони, які які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за проведенням незаконних так званих "виборів" президента рф, повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України, пише УНН.
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Як повідомляє ГУР, держава-агресор росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих "виборів путіна" на окупованих територіях.
Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій"
Як зазначається, одне із завдань цих загонів - до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" володимира путіна.
Також у кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України.
"Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу", - вказали в українській розвідці.
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Це, за даними ГУР, показує "провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій".
За завданням із москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, додали в ГУР.
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