Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР

российское руководство отправило на временно оккупированные территории спецотряды, которые будут курировать фальсификации и следить за проведением незаконных так называемых "выборов" президента рф, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщает ГУР, государство-агрессор россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов путина" на оккупированных территориях.

Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий" - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, одна из задач этих отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" владимира путина.

Также в кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины.

"Свежая московская методичка предусматривает, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или другим документом, удостоверяющим личность", - указали в украинской разведке.

Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

Это, по данным ГУР, показывает "провал принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий".

По заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, добавили в ГУР.

россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР