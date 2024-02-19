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Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР

Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 09:21  •  20106 просмотра

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Спецназовцы из Кремля прибыли на временно оккупированные территории Украины для мониторинга фальсификаций и надзора за незаконными так называемыми "президентскими выборами".

российское руководство отправило на временно оккупированные территории спецотряды, которые будут курировать фальсификации и следить за проведением незаконных так называемых "выборов" президента рф, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины, пишет УНН.  

Детали 

Как сообщает ГУР, государство-агрессор россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов путина" на оккупированных  территориях.

Для создания фейковой картинки  "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные  отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий"

- говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, одна из задач этих  отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" владимира путина.

Также в кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины.

"Свежая московская методичка предусматривает, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или другим документом, удостоверяющим личность", - указали в украинской разведке. 

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Это, по данным ГУР, показывает "провал принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для  выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий". 

 По заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты  активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации"  на захваченных территориях  Херсонской и Запорожской областей, добавили в ГУР.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
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