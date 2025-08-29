Спека завершить літо, а "крен" у бік осені очікується після 6 вересня - синоптик

$41.260.06
12:28 • 1296 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 2362 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 11611 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 28645 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 27513 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 42479 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65580 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61605 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142377 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70061 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 28206 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 25465 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 20590 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 4618 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 6988 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 10 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 376 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 1296 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 2362 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 42479 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 138784 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 168586 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 170488 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 159319 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 189578 перегляди
Facebook
The Times
Starlink
Fox News
Ракетна система С-400

Спека завершить літо, а "крен" у бік осені очікується після 6 вересня - синоптик

Київ • УНН

 • 1754 перегляди

Останні дні літа в Україні відзначаться спекою до +33 градусів. Відчутне послаблення спеки та "крен" у бік осені очікується після 6 вересня.

Спека завершить літо, а "крен" у бік осені очікується після 6 вересня - синоптик

Літо в Україні завершиться спекою, подекуди до 33 градусів тепла, а своєрідний "крен" у бік осені, орієнтовно, відбудеться після 6 вересня, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Спека завершить літній сезон в Україні. 30 та 31-го серпня у більшості областей максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28+33 градуси

- написала Діденко.

З її слів, у нічні години буде лагіднішим повітря. +14...+19, на півдні до +20 градусів.

"Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну", - зазначила синоптик і показала карту.

У більшості країн Європи, з її слів, у вікенд очікуються часом дощі, в Україні - без опадів. "Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах - локальні опади", - додала вона.

У Києві 30-31 серпня, за прогнозом, буде спекотно, +28...+31 градус, без опадів.

"1-го вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24...+28 градусів, на решті території України ще буде гаряче, до +33 градусів", - повідомила Діденко.

Дощі 1 вересня, з її слів, імовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі - без опадів.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6-го вересня", - повідомила Діденко.

"Літо завершується і передає наші справедливі надії осені. Все буде, як нам треба!" - наголосила Діденко.

Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодні29.08.25, 05:05 • 4358 переглядiв

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Донецька область
Карпати
Україна
Facebook
Київ