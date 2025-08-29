Спека завершить літо, а "крен" у бік осені очікується після 6 вересня - синоптик
Київ • УНН
Останні дні літа в Україні відзначаться спекою до +33 градусів. Відчутне послаблення спеки та "крен" у бік осені очікується після 6 вересня.
Літо в Україні завершиться спекою, подекуди до 33 градусів тепла, а своєрідний "крен" у бік осені, орієнтовно, відбудеться після 6 вересня, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
Спека завершить літній сезон в Україні. 30 та 31-го серпня у більшості областей максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28+33 градуси
З її слів, у нічні години буде лагіднішим повітря. +14...+19, на півдні до +20 градусів.
"Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну", - зазначила синоптик і показала карту.
У більшості країн Європи, з її слів, у вікенд очікуються часом дощі, в Україні - без опадів. "Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах - локальні опади", - додала вона.
У Києві 30-31 серпня, за прогнозом, буде спекотно, +28...+31 градус, без опадів.
"1-го вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24...+28 градусів, на решті території України ще буде гаряче, до +33 градусів", - повідомила Діденко.
Дощі 1 вересня, з її слів, імовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі - без опадів.
"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6-го вересня", - повідомила Діденко.
"Літо завершується і передає наші справедливі надії осені. Все буде, як нам треба!" - наголосила Діденко.
