Эксклюзив
08:48 • 10374 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 26762 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 25953 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 40204 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 63539 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 60989 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 141172 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69801 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78662 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113941 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Жара завершит лето, а "крен" в сторону осени ожидается после 6 сентября - синоптик

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Последние дни лета в Украине отметятся жарой до +33 градусов. Ощутимое ослабление жары и "крен" в сторону осени ожидается после 6 сентября.

Жара завершит лето, а "крен" в сторону осени ожидается после 6 сентября - синоптик

Лето в Украине завершится жарой, местами до 33 градусов тепла, а своеобразный "крен" в сторону осени, ориентировочно, произойдет после 6 сентября, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Жара завершит летний сезон в Украине. 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса

- написала Диденко.

По ее словам, в ночные часы воздух будет более мягким. +14...+19, на юге до +20 градусов.

"Антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину", - отметила синоптик и показала карту.

В большинстве стран Европы, по ее словам, в выходные ожидаются временами дожди, в Украине - без осадков. "Разве что завтра местами в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах - локальные осадки", - добавила она.

В Киеве 30-31 августа, по прогнозу, будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.

"1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24...+28 градусов, на остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", - сообщила Диденко.

Дожди 1 сентября, по ее словам, вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере - без осадков.

"Ощутимое ослабление жары, такой себе крен в сторону осени, ориентировочно произойдет после 6 сентября", - сообщила Диденко.

"Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени. Все будет, как нам надо!" - подчеркнула Диденко.

Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодня29.08.25, 05:05 • 4144 просмотра

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Донецкая область
Карпатские горы
Украина
Facebook
Киев