Жара завершит лето, а "крен" в сторону осени ожидается после 6 сентября - синоптик

Лето в Украине завершится жарой, местами до 33 градусов тепла, а своеобразный "крен" в сторону осени, ориентировочно, произойдет после 6 сентября, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Жара завершит летний сезон в Украине. 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса - написала Диденко.

По ее словам, в ночные часы воздух будет более мягким. +14...+19, на юге до +20 градусов.

"Антициклон упирается бычком и не пускает атлантическую влагу в Украину", - отметила синоптик и показала карту.

В большинстве стран Европы, по ее словам, в выходные ожидаются временами дожди, в Украине - без осадков. "Разве что завтра местами в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах - локальные осадки", - добавила она.

В Киеве 30-31 августа, по прогнозу, будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.

"1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24...+28 градусов, на остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", - сообщила Диденко.

Дожди 1 сентября, по ее словам, вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере - без осадков.

"Ощутимое ослабление жары, такой себе крен в сторону осени, ориентировочно произойдет после 6 сентября", - сообщила Диденко.

"Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени. Все будет, как нам надо!" - подчеркнула Диденко.

